Бронетехніка ЗСУ прорвала головну лінію оборони ворога південніше Роботиного, - ISW

На геолокованих кадрах, опублікованих 21 вересня, видно, що українська бронетехніка просунулась на південь від російських протитанкових ровів і так званих "зубів дракона", які є частиною трирівневої оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового (18 км на південний схід від Орєхова).

Це перший зафіксований випадок використання бронетехніки українськими силами поза трирівневою лінією оборони РФ. Присутність української бронетехніки за останньою лінією нинішнього російського оборонного рубежу вказує на те, що українці забезпечили прорив перших двох ліній цього ешелону достатньою мірою, щоб пропустити техніку через пролом.

Українські сили, ймовірно, придушили російську артилерію та інші протитанкові системи у цьому районі настільки, щоб просунути свою техніку вперед. Здатність ЗСУ доставляти бронетехніку до найпотужнішої російської лінії оборони, а також використовувати цю техніку поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі.

Додаткові кадри з прив'язкою, опубліковані 20 та 21 вересня, показують, що українські війська також просувалися на захід та південний захід від Вербового.

Ключові висновки ISW: