Бронетехника ВСУ прорвала главную линию обороны врага южнее Работино, - ISW

На геолоцированных кадрах, опубликованных 21 сентября, видно, что украинская бронетехника продвинулась южнее российских противотанковых рвов и так называемых "зубов дракона", которые являются частью трехуровневой обороны, и вступила в ограниченный бой непосредственно к западу от Вербового (18 км к юго-востоку от Орехова).

Это первый зафиксированный случай использования бронетехники украинскими силами за пределами трехуровневой линии обороны РФ. Присутствие украинской бронетехники за последней линией нынешнего российского оборонительного рубежа указывает на то, что украинцы обеспечили прорыв первых двух линий этого эшелона в достаточной степени, чтобы пропустить технику через пролом.

Украинские силы, вероятно, подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе настолько, чтобы продвинуть свою технику вперед. Способность ВСУ доставлять бронетехнику к самой мощной российской линии обороны, а также использовать эту технику вблизи подготовленных российских оборонительных позиций является важным признаком прогресса в украинском контрнаступлении.

Дополнительные кадры с привязкой, опубликованные 20 и 21 сентября, показывают, что украинские войска также продвигались к западу и юго-западу от Вербового.

Ключевые выводы ISW: