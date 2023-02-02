Бронь не врятує. Росія хоче мобілізувати комунальників у Донецькій області

На тимчасово окупованих територіях Донецької області Росія продовжує приховану мобілізацію. Ворог готується призвати працівників бюджетних й комунальних установ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що в Горлівці установи отримали наказ подати до окупаційного "військкомату" списки осіб, які мають бронь. "Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника", - пише Генеральний штаб.