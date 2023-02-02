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Бронь не врятує. Росія хоче мобілізувати комунальників у Донецькій області

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Четвер 02 лютого 2023 18:53
Бронь не врятує. Росія хоче мобілізувати комунальників у Донецькій області Фото: Росія хоче мобілізувати комунальників у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованих територіях Донецької області Росія продовжує приховану мобілізацію. Ворог готується призвати працівників бюджетних й комунальних установ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що в Горлівці установи отримали наказ подати до окупаційного "військкомату" списки осіб, які мають бронь.

"Усі ці люди будуть розглядатися спеціальними комісіями ворога з подальшим призовом на військову службу до лав противника", - пише Генеральний штаб.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що окупанти також почали примушувати водіїв змінювати українські посвідчення на "права" стандарту РФ.

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