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Бронь не спасет. Россия хочет мобилизовать коммунальщиков в Донецкой области

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Четверг 02 февраля 2023 18:53
Бронь не спасет. Россия хочет мобилизовать коммунальщиков в Донецкой области Фото: Россия хочет мобилизовать коммунальщиков в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На временно оккупированных территориях Донецкой области Россия продолжает скрытую мобилизацию. Враг готовится призвать работников бюджетных и коммунальных учреждений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что в Горловке учреждения получили приказ подать в оккупационный "военкомат" списки лиц, имеющих бронь.

"Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника", - пишет Генеральный штаб.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты также начали заставлять водителей менять украинские удостоверения на "права" стандарта РФ.

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