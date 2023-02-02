Бронь не спасет. Россия хочет мобилизовать коммунальщиков в Донецкой области

На временно оккупированных территориях Донецкой области Россия продолжает скрытую мобилизацию. Враг готовится призвать работников бюджетных и коммунальных учреждений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что в Горловке учреждения получили приказ подать в оккупационный "военкомат" списки лиц, имеющих бронь. "Все эти люди будут рассматриваться специальными комиссиями врага с последующим призывом на военную службу в ряды противника", - пишет Генеральный штаб.