"Бронь" від мобілізації: як змінюються правила і що цьому передувало

Цього тижня уряд ухвалив важливі зміни щодо критеріїв бронювання від мобілізації та отримання статусу критичності підприємств. Зміни набудуть чинності вже з 1 грудня поточного року.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає, що змінилося в правилах бронювання і що цьому передувало.
Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до 15 листопада Кабінет міністрів України провів аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати від мобілізації своїх співробітників.
За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути. Тому нововведення, як заявляють в уряді, спрямовані на забезпечення прозорості та справедливості в цій системі.
Згідно з новими правилами, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міністерством оборони та Міністерством економіки. Раніше ж право визначати, чи є критично важливим підприємство або організація, мали органи місцевого самоврядування.
Для приватного сектору урядом встановлені такі обов’язкові вимоги:
Очікується, що такі зміни допоможуть уникнути зловживань та забезпечити, щоб бронювання застосовувалося лише до дійсно критично важливих підприємств.
Окрім цього, всі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через платформу "Дія". Також відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.
Новий порядок діятиме з 1 грудня. Але для підприємств, які вже мають відстрочки, діятиме перехідний період до 28 лютого 2024 року. До цієї дати підприємства зобов’язані поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.
Нагадаємо, що на початку жовтня 2024 року Міністерство оборони України оголосило про аудит критичних підприємств на предмет бронювання від мобілізації. До того ж Кабмін оголосив призупинення надання "броні" через "Дію".
Як зазначив заступник глави Міноборони Іван Гаврилюк, рішення про аудит ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Якщо протягом двох років таких було 540 тисяч, а то за пару місяців відбулося зростання вдвічі. Станом на кінець жовтня поточного року в Україні мають "бронь" 906 тисяч осіб.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: заяви прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, заступника глави Міноборони Івана Гаврилюка та урядовий портал.
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