"Бронь" від мобілізації: як змінюються правила і що цьому передувало

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, до 15 листопада Кабінет міністрів України провів аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати від мобілізації своїх співробітників.

За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути. Тому нововведення, як заявляють в уряді, спрямовані на забезпечення прозорості та справедливості в цій системі.

Що змінилося

Згідно з новими правилами, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств будуть погоджуватись із Міністерством оборони та Міністерством економіки. Раніше ж право визначати, чи є критично важливим підприємство або організація, мали органи місцевого самоврядування.

Для приватного сектору урядом встановлені такі обов’язкові вимоги:

середня зарплата в компанії та у працівника, якого бронюють, має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тисяч гривень - ред.);

відсутність заборгованості перед бюджетом.

Що це дасть

Очікується, що такі зміни допоможуть уникнути зловживань та забезпечити, щоб бронювання застосовувалося лише до дійсно критично важливих підприємств.

Окрім цього, всі бронювання з 1 грудня будуть здійснюватися через платформу "Дія". Також відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям.

Перехідний період

Новий порядок діятиме з 1 грудня. Але для підприємств, які вже мають відстрочки, діятиме перехідний період до 28 лютого 2024 року. До цієї дати підприємства зобов’язані поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося.

Що цьому передувало