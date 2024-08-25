"Бронь" від мобілізації через "Дію": як це працює і хто може скористатися послугою

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Бронювати своїх співробітників онлайн через "Дію" можуть керівники критично важливих підприємств та підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони України. Такі компанії внесені в Єдиний перелік.

Як зазначають в Міноборони, раніше процес бронювання був доволі складнішим та заплутанішим. Адже інформацію щодо військовозобов’язаних перевіряли вручну, через що мав місце людський фактор. Зокрема дані могли губитися або через незначні помилки у документах доводилося подавати людей на "бронь" заново.

Як працює бронювання в "Дії"

Керівник компанії на порталі "Дія" подає списки військовозобов’язаних співробітників на бронювання та затверджує заяву електронним підписом (подання заяви займає близько 10 хвилин). Система перевіряє, чи людина працевлаштована офіційно та чи є дані про неї у реєстрі Оберіг. Заяву опрацюють протягом доби. Необхідно стежити за її статусом в особистому кабінеті. Повідомлення про результат надійде керівнику на електронну пошту та в розділ "Зверніть увагу".

Заявник отримає результат бронювання за поданим списком, де буде зазначено статус кожного з працівників: заброньовано, не заброньовано і чому, не підлягає бронюванню.

Система автоматично переведе військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік, після чого він вважатиметься заброньованим. Такі працівники зможуть перевірити статус бронювання в застосунку Резерв+. Витяг про "бронь" можна буде завантажити на порталі "Дія" та за потреби роздрукувати.

Хто не може отримати послугу та кого не можна забронювати

Не підлягає бронюванню (призовник, виключений / не перебуває / знятий з військового обліку, резервіст, має відстрочку, вже має бронювання), а також працівник, який:

молодший або старший за 18-60 років;

не працевлаштований в цій компанії;

не має даних у Реєстрі військовозобовʼязаних.

Подати списки військовозобовʼязаних працівників на бронювання не можуть: