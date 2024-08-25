"Бронь" від мобілізації через "Дію": як це працює і хто може скористатися послугою

В Україні з липня цього року працює бронювання від мобілізації через портал "Дія". Це значно пришвидшило та спростило процедуру, адже керівники можуть дізнатися про результат розгляду заяви щодо своїх працівників упродовж доби.
Як це зробити та хто не підпадає під "бронь" - зібрало РБК-Україна в матеріалі.
Бронювати своїх співробітників онлайн через "Дію" можуть керівники критично важливих підприємств та підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони України. Такі компанії внесені в Єдиний перелік.
Як зазначають в Міноборони, раніше процес бронювання був доволі складнішим та заплутанішим. Адже інформацію щодо військовозобов’язаних перевіряли вручну, через що мав місце людський фактор. Зокрема дані могли губитися або через незначні помилки у документах доводилося подавати людей на "бронь" заново.
Заявник отримає результат бронювання за поданим списком, де буде зазначено статус кожного з працівників: заброньовано, не заброньовано і чому, не підлягає бронюванню.
Система автоматично переведе військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік, після чого він вважатиметься заброньованим. Такі працівники зможуть перевірити статус бронювання в застосунку Резерв+. Витяг про "бронь" можна буде завантажити на порталі "Дія" та за потреби роздрукувати.
Не підлягає бронюванню (призовник, виключений / не перебуває / знятий з військового обліку, резервіст, має відстрочку, вже має бронювання), а також працівник, який:
Подати списки військовозобовʼязаних працівників на бронювання не можуть:
Нагадаємо, що цього літа Кабінет міністрів України вніс зміни до порядку бронювання від мобілізації постановою № 560. Окрім процедури бронювання через "Дію", основні новації торкнулися лімітів на кількість тих, хто може отримати "бронь", обов'язкових для бронювання категорій, термінів, критеріїв визначення підприємств критично важливими.
Детальніше про це читайте в окремому матеріалі РБК-Україна "Бронь від мобілізації по-новому. Як Кабмін змінив правила та які квоти на професії".
Під час підготовки матеріалу використовувалися: прес-служба Міноборони, заява заступниці глави Міноборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко, а також портал державних послуг "Дія".
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