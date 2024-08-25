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"Бронь" от мобилизации через "Дію": как это работает и кто может воспользоваться услугой

Фото: электронное бронирование военнообязанных с июля доступно на портале "Дія" (diia.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине с июля этого года работает бронирование от мобилизации через портал "Дія". Это значительно ускорило и упростило процедуру, ведь руководители могут узнать результат рассмотрения заявления по своим работникам в течение суток.

Как это сделать и кто не подпадает под "бронь" - собрало РБК-Украина в материале.

Содержание

Бронировать своих сотрудников онлайн через "Дію" могут руководители критически важных предприятий и предприятий, которые обеспечивают потребности Сил обороны Украины. Такие компании внесены в Единый список.

Как отмечают в Минобороны, ранее процесс бронирования был более сложным и запутанным. Ведь информацию о военнообязанных проверяли вручную, из-за чего имел место человеческий фактор. В частности, данные могли теряться или из-за незначительных ошибок в документах приходилось подавать людей на "бронь" заново.

Как работает бронирование в "Дії"

  1. Руководитель компании на портале "Дія" подает списки военнообязанных сотрудников на бронирование и утверждает заявление электронной подписью (подача заявления занимает около 10 минут).
  2. Система проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные о нем в реестре Оберіг.
  3. Заявление проработают в течение суток. Необходимо следить за его статусом в личном кабинете. Сообщение о результате поступит руководителю на электронную почту и в разделе "Обратите внимание".

Заявитель получит результат бронирования по представленному списку, где будет указан статус каждого из работников: забронирован, не забронирован и почему не подлежит бронированию.

Система автоматически переведет военнообязанного на специальный военный учет, после чего он будет считаться забронированным. Такие работники смогут проверить статус бронирования в Резерв+. Выписку о "броне" можно будет скачать на портале "Дія" и при необходимости распечатать.

Кто не может получить услугу и кого нельзя забронировать

Не подлежит бронированию (призывник, исключенный / не состоящий / снятый с военного учета, резервист, тот, кто имеет отсрочку или уже имеет бронирование), а также работник, который:

  • младше или старше 18-60 лет;
  • не трудоустроен в этой компании;
  • не имеет данных в Реестре военнообязанных.

Подать списки военнообязанных работников на бронирование не могут:

  • ФОПы и физические лица;
  • юридическое лицо, которое не включено в Единый перечень;
  • юридическое лицо, у которого истек срок действия основания внесения в Единый перечень;
  • юридическое лицо, прекратившее свою деятельность.

Напомним, что этим летом Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования от мобилизации постановлением № 560. Кроме процедуры бронирования через "Дію", основные новации коснулись лимитов на количество тех, кто может получить "бронь", обязательных для бронирования категорий, сроков, критериев определения предприятий критически важными.

Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина "Бронь от мобилизации по-новому. Как Кабмин изменил правила и какие квоты на профессии".

При подготовке материала использовались: пресс-служба Минобороны, заявление заместителя главы Минобороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, а также портал государственных услуг "Дія".

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