"Бронь" от мобилизации через "Дію": как это работает и кто может воспользоваться услугой

В Украине с июля этого года работает бронирование от мобилизации через портал "Дія". Это значительно ускорило и упростило процедуру, ведь руководители могут узнать результат рассмотрения заявления по своим работникам в течение суток.
Как это сделать и кто не подпадает под "бронь" - собрало РБК-Украина в материале.
Бронировать своих сотрудников онлайн через "Дію" могут руководители критически важных предприятий и предприятий, которые обеспечивают потребности Сил обороны Украины. Такие компании внесены в Единый список.
Как отмечают в Минобороны, ранее процесс бронирования был более сложным и запутанным. Ведь информацию о военнообязанных проверяли вручную, из-за чего имел место человеческий фактор. В частности, данные могли теряться или из-за незначительных ошибок в документах приходилось подавать людей на "бронь" заново.
Заявитель получит результат бронирования по представленному списку, где будет указан статус каждого из работников: забронирован, не забронирован и почему не подлежит бронированию.
Система автоматически переведет военнообязанного на специальный военный учет, после чего он будет считаться забронированным. Такие работники смогут проверить статус бронирования в Резерв+. Выписку о "броне" можно будет скачать на портале "Дія" и при необходимости распечатать.
Не подлежит бронированию (призывник, исключенный / не состоящий / снятый с военного учета, резервист, тот, кто имеет отсрочку или уже имеет бронирование), а также работник, который:
Подать списки военнообязанных работников на бронирование не могут:
Напомним, что этим летом Кабинет министров Украины внес изменения в порядок бронирования от мобилизации постановлением № 560. Кроме процедуры бронирования через "Дію", основные новации коснулись лимитов на количество тех, кто может получить "бронь", обязательных для бронирования категорий, сроков, критериев определения предприятий критически важными.
Подробнее об этом читайте в отдельном материале РБК-Украина "Бронь от мобилизации по-новому. Как Кабмин изменил правила и какие квоты на профессии".
При подготовке материала использовались: пресс-служба Минобороны, заявление заместителя главы Минобороны по цифровизации Екатерины Черногоренко, а также портал государственных услуг "Дія".
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