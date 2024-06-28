"Бронь" на папері не відображається в Резерв+? У Міноборони пояснили, що робити

Бронювання від мобілізації, яке є у паперовій формі, не завжди може відображатися у мобільному застосунку "Резерв+". Військовозобов'язані можуть повідомити про проблему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

"Ми зараз опрацьовуємо звернення через нашу технічну підтримку. До речі, останній раз, коли ми говорили про те, що вже є 1 млн згенерованих документів, то ми публікували свою електронну пошту, куди можна звернутися окремо і отримати достатньо швидку відповідь. Хочу сказати, що звернень дуже багато", - сказала вона.

Як зазначила заступниця міністра оборони, дані, які вносять працівники ТЦК та СП, потребують постійної актуалізації, оновлення. Міноборони намагається вирішити це системно.

"Але менше з тим, звернутися можна в техпідтримку Міноборони і отримати алгоритм що робити далі в тій чи іншій ситуації", - додала Черногоренко.