"Бронь" на папері не відображається в Резерв+? У Міноборони пояснили, що робити
Бронювання від мобілізації, яке є у паперовій формі, не завжди може відображатися у мобільному застосунку "Резерв+". Військовозобов'язані можуть повідомити про проблему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.
"Ми зараз опрацьовуємо звернення через нашу технічну підтримку. До речі, останній раз, коли ми говорили про те, що вже є 1 млн згенерованих документів, то ми публікували свою електронну пошту, куди можна звернутися окремо і отримати достатньо швидку відповідь. Хочу сказати, що звернень дуже багато", - сказала вона.
Як зазначила заступниця міністра оборони, дані, які вносять працівники ТЦК та СП, потребують постійної актуалізації, оновлення. Міноборони намагається вирішити це системно.
"Але менше з тим, звернутися можна в техпідтримку Міноборони і отримати алгоритм що робити далі в тій чи іншій ситуації", - додала Черногоренко.
Що таке застосунок "Резерв+"
Нагадаємо, що у травня 2024 року в Україні запустили роботу електронного кабінету військовозобов'язаного - це мобільний застосунок "Резерв+".
У застосунку військовозобов'язані українці можуть оновити персональні дані. Зробити це потрібно до 16 липня 2024 року. Також у "Резерв+" з'явився Qr-код, який є аналогом паперових військово-облікових документів.
Крім того, у мобільному застосунку тепер з'явився статус бронювання від мобілізації. Міноборони вже внесло 340 тисяч записів.
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