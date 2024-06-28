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"Бронь" на бумаге не отображается в Резерв+? В Минобороны объяснили, что делать

Украина , Пятница 28 июня 2024 10:46
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"Бронь" на бумаге не отображается в Резерв+? В Минобороны объяснили, что делать Фото: в Минобороны объяснили, что делать, если "бронь" на бумаге не отображается в Резерв+ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Бронирование от мобилизации в бумажной форме не всегда может отображаться в мобильном приложении "Резерв+". Военнообязанные могут сообщить о проблеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

"Мы сейчас прорабатываем обращение через нашу техническую поддержку. Кстати, последний раз, когда мы говорили о том, что уже есть 1 млн сгенерированных документов, мы публиковали свою электронную почту, куда можно обратиться отдельно и получить достаточно быстрый ответ. Хочу сказать, что обращений очень много", - сказала она.

Как отметила заместитель министра обороны, данные, вносимые работниками ТЦК и СП, нуждаются в постоянной актуализации, обновлении. Минобороны пытается решить это системно.

"Но меньше с тем, обратиться можно в техподдержку Минобороны и получить алгоритм, что делать дальше в той или иной ситуации", - добавила Черногоренко.

Что такое приложение "Резерв+"

Напомним, что в мае 2024 года в Украине запустили работу электронного военнообязанного кабинета - это мобильное приложение "Резерв+".

В приложении военнообязанные украинцы могут обновить персональные данные. Сделать это следует до 16 июля 2024 года. Также в "Резерв+" появился Qr-код, являющийся аналогом бумажных военно-учетных документов.

Кроме того, в мобильном приложении появился статус бронирования от мобилизации. Минобороны уже внесло 340 тысяч записей.

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