"Бронь" на бумаге не отображается в Резерв+? В Минобороны объяснили, что делать

Бронирование от мобилизации в бумажной форме не всегда может отображаться в мобильном приложении "Резерв+". Военнообязанные могут сообщить о проблеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона.

"Мы сейчас прорабатываем обращение через нашу техническую поддержку. Кстати, последний раз, когда мы говорили о том, что уже есть 1 млн сгенерированных документов, мы публиковали свою электронную почту, куда можно обратиться отдельно и получить достаточно быстрый ответ. Хочу сказать, что обращений очень много", - сказала она.

Как отметила заместитель министра обороны, данные, вносимые работниками ТЦК и СП, нуждаются в постоянной актуализации, обновлении. Минобороны пытается решить это системно.

"Но меньше с тем, обратиться можно в техподдержку Минобороны и получить алгоритм, что делать дальше в той или иной ситуации", - добавила Черногоренко.