Бродячі собаки атакують жителів Маріуполя: є постраждалі діти

У тимчасово окупованому Маріуполі стрімко погіршується ситуація з бездоглядними тваринами.

Як повідомляє Центр національного опору ССО ЗСУ, у місті зафіксовано збільшення кількості нападів бродячих собак на мирних жителів.

Останніми днями зареєстровано нові випадки укусів, серед постраждалих виявилися двоє дітей, яких госпіталізували для надання медичної допомоги.

Реакція окупаційної адміністрації

Незважаючи на очевидну загрозу для населення, окупаційна влада, за даними ЦНС, обмежується формальними діями і не робить реальних кроків для вирішення проблеми.

"Незважаючи на це, окупаційна адміністрація продовжує імітувати реагування, не розв'язуючи проблему по суті", - йдеться в повідомленні.

Системна деградація

У Центрі національного опору наголошують, що ситуація з бродячими собаками є не окремим інцидентом, а частиною ширшої проблеми.

За оцінкою ЦНС, те, що відбувається, свідчить про деградацію системи управління на тимчасово окупованих територіях, де базові питання безпеки та санітарного контролю залишаються без належної уваги.

Небезпека для жителів

Експерти наголошують, що відсутність системної роботи з безпритульними тваринами підвищує ризик поширення інфекцій і створює пряму загрозу життю та здоров'ю людей, особливо дітей і літніх громадян.