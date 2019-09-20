British Airways прекращает полеты в Украину

Британская авиакомпания British Airways прекращает авиаперелеты в Украину из Лондона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Avia News.

Как сообщается, осенью авиационная компания прекратит выполнение полетов по единственному маршруту в Украину Киев-Лондон. Согласно данным системы бронирования авиаперевозчика, последний рейс авиакомпания совершит 3 октября этого года.

"Мы с сожалением приостанавливаем рейсы в Киев. У нас была долгая история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не является экономически жизнеспособным", - отметили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что авиакомпания Brussels Airlines прекращает полеты в Украину. Последний рейс из Киева до Брюсселя авиакомпания совершит 17 ноября 2019 года.

Кроме того, 9 сентября авиакомпания British Airways отменила более 1,5 тысячи рейсов из Великобритании из-за забастовки пилотов. От забастовки пострадали около 280 тыс. пассажиров. Общие убытки авиакомпании тогда оценили в 80 млн долларов.