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British Airways припиняє польоти в Україну

Новини » Транспорт    20.09.2019 - 16:56
British Airways припиняє польоти в Україну
Ілюстративне фото (facebook com Aviation-Photography)

Останній рейс відбудеться 3 жовтня

Британська авіакомпанія British Airways припиняє авіаперельоти в Україну з Лондона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Avia News.

Як повідомляється, восени авіаційна компанія припинить виконання польотів по єдиному маршруту в Україну Київ-Лондон. Згідно з даними системи бронювання авіаперевізника, останній рейс авіакомпанія здійснить 3 жовтня цього року.

"Ми з жалем призупиняє рейси в Київ. У нас була довга історія польотів в Україну, якою можна пишатися, але рейс більше не є економічно життєздатним", - відзначили в прес-службі компанії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що авіакомпанія Brussels Airlines припиняє польоти в Україну. Останній рейс з Києва до Брюсселя авіакомпанія здійснить 17 листопада 2019 року.

Крім того, 9 вересня авіакомпанія British Airways скасувала понад 1,5 тисячі рейсів з Великобританії через страйк пілотів. Від страйку постраждали близько 280 тис. пасажирів. Загальні збитки авіакомпанії тоді оцінили в 80 млн доларів.

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