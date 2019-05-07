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Британці візьмуть участь у виборах депутатів Європарламенту

Новини » Політика    07.05.2019 - 18:42
Британці візьмуть участь у виборах депутатів Європарламенту
Ілюстративне фото (flickr.com/european_parliament)

Вибори пройдуть у країнах ЄС з 23 по 26 травня

Мешканці Великобританії, незалежно від результату переговорів уряду та опозиції щодо питань Brexit, візьмуть участь у виборах депутатів Європарламенту, що відбудуться у країнах ЄС з 23 по 26 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

За словами глави секретаріату кабінету міністрів Сполученого Королівства Девід Лідінгтон, який фактично є заступником прем'єр-міністра Терези Мей, завершити процес виходу зі складу Європейського союзу до визначеної законом дати виборів у Європейський парламент не представляється можливим.

Раніше він заявляв, що уряд Великобританії збирається провести договір про Brexit через нижню палату парламенту ще до першого засідання Європарламенту нового скликання у липні. За словами Лідінгтона, все буде залежати від переговорів з опозиційної Лейбористської партією, які, за його словами, проходять у продуктивній атмосфері.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишньому лідерові Каталонії Карлесу Пучдемону і двом його соратникам дозволили взяти участь у виборах в Європарламент. Таким чином суд скасував рішення іспанської виборчої комісії, яка раніше заборонила Пучдемону і колишнім членам його уряду Тоні Коміно і Кларі Понсати балотуватися в Європарламент.

Крім того, Британія почала підготовку до проведення виборів в Європарламент, незважаючи на процес виходу країни з Європейського союзу. Як повідомляється, урядові установи Великобританії, серед яких школи та міські ради, вже були зареєстровані як виборчі центри. Також з'являються замовлення на виготовлення мільйонів виборчих бюлетенів.

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