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Британці показали свіжу карту війни в Україні: яка ситуація на Донбасі

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Середа 15 лютого 2023 12:39
Британці показали свіжу карту війни в Україні: яка ситуація на Донбасі Фото: британці показали свіжу карту війни в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні. Запеклі бої продовжуються на східній частині фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міноборони Британії.

За даними карти, росіяни продовжують усіма силами наступати на позиції українських військових у Луганській та Донецькій областях. Найскладніші бої зараз відбуваються в районі Сватового, Кремінної, Бахмуту та Вугледару. Також ворожі війська активізувалися на Куп'янському напрямку.

Українські сили, у свою чергу, відбивають атаки російської армії і на деяких ділянках завдають контратакуючих ударів. Також ЗСУ продовжують вражати тилові позиції окупантів на тимчасово окупованих територіях країни.

Щодо інших регіонів, то росіяни продовжують обстрілювати мирні міста та села у Херсонській та Запорізькій областях. Також під удари потрапляє прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Британці показали свіжу карту війни в Україні: яка ситуація на Донбасі

Нагадаємо, раніше в Міноборони Британії заявили, що військове провадження Росії критично послаблюється і не відповідає вимогам Міністерства оборони та окупаційних військ в Україні.

Також в інтерв'ю РБК-Україна представник ВСУ розповів, що настання російських військ на сході України не закінчувалося з початку повномасштабної війни. Зараз там тривають запеклі бойові дії та активні обстріли.

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