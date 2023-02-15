Британцы показали свежую карту войны в Украине: какова ситуация на Донбассе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным карты, россияне продолжают всеми силами наступать на позиции украинских военных в Луганской и Донецкой областях. Самые сложные бои сейчас проходят в районе Сватово, Кременной, Бахмута и Угледара. Также вражеские войска активизировались на Купянском направлении.

Украинские силы, в свою очередь, отбивают атаки российский армии и на некоторых участках наносят контратакующие удары. Также ВСУ продолжают поражать тыловые позиции оккупантов на временно оккупированных территориях страны.

Что касается других регионов, то россияне продолжают обстреливать мирные города и села в Херсонской и Запорожской областях. Также под удары попадает приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей.