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Британцы показали свежую карту войны в Украине: какова ситуация на Донбассе

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Среда 15 февраля 2023 12:39
Британцы показали свежую карту войны в Украине: какова ситуация на Донбассе Фото: британцы показали свежую карту войны в Украине (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине. Ожесточенные бои продолжаются на восточной части фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.

Согласно данным карты, россияне продолжают всеми силами наступать на позиции украинских военных в Луганской и Донецкой областях. Самые сложные бои сейчас проходят в районе Сватово, Кременной, Бахмута и Угледара. Также вражеские войска активизировались на Купянском направлении.

Украинские силы, в свою очередь, отбивают атаки российский армии и на некоторых участках наносят контратакующие удары. Также ВСУ продолжают поражать тыловые позиции оккупантов на временно оккупированных территориях страны.

Что касается других регионов, то россияне продолжают обстреливать мирные города и села в Херсонской и Запорожской областях. Также под удары попадает приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Британцы показали свежую карту войны в Украине: какова ситуация на Донбассе

Напомним, ранее в Минобороны Британии заявили, что военное производство России критически ослабляется и не отвечает требованиям Министерства обороны и оккупационных войск в Украине.

Также в интервью РБК-Украина представитель ВСУ рассказал, что наступление российских войск на востоке Украины не заканчивалось с начала полномасштабной войны. Сейчас там продолжаются ожесточенные боевые действия и активные обстрелы.

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