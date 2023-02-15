Британцы показали свежую карту войны в Украине: какова ситуация на Донбассе
Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине. Ожесточенные бои продолжаются на восточной части фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Минобороны Британии.
Согласно данным карты, россияне продолжают всеми силами наступать на позиции украинских военных в Луганской и Донецкой областях. Самые сложные бои сейчас проходят в районе Сватово, Кременной, Бахмута и Угледара. Также вражеские войска активизировались на Купянском направлении.
Украинские силы, в свою очередь, отбивают атаки российский армии и на некоторых участках наносят контратакующие удары. Также ВСУ продолжают поражать тыловые позиции оккупантов на временно оккупированных территориях страны.
Что касается других регионов, то россияне продолжают обстреливать мирные города и села в Херсонской и Запорожской областях. Также под удары попадает приграничье Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
Напомним, ранее в Минобороны Британии заявили, что военное производство России критически ослабляется и не отвечает требованиям Министерства обороны и оккупационных войск в Украине.
Также в интервью РБК-Украина представитель ВСУ рассказал, что наступление российских войск на востоке Украины не заканчивалось с начала полномасштабной войны. Сейчас там продолжаются ожесточенные боевые действия и активные обстрелы.
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