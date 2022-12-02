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Британці показали актуальну карту бойових дій в Україні

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П'ятниця 02 грудня 2022 13:56
Британці показали актуальну карту бойових дій в Україні Фото: росіяни продовжують атакувати позиції ЗСУ на сході України (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські загарбники продовжують спроби прориву позицій ЗСУ на східному фронті. Тим часом українські війська завдають контратакуючих ударів по окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, активність російських військ фіксується на кількох дільницях у Луганській та Донецькій областях. Окупанти намагаються атакувати в районі Сватове, Кремінній та Бахмута. Запеклі бої у цих регіонах продовжуються, але без просування росіян.

На інших ділянках фронту активних бойових дій немає. Проте українські воїни продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога у Херсонській та Запорізькій областях.

Британці показали актуальну карту бойових дій в Україні

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Збройні сили України з початку повномасштабної війни ліквідували понад 90 тисяч російських військових. Лише минулої доби було вбито 650 окупантів.

Також повідомлялося, що в районі Сватово – Кремінна Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії, просуваючись уперед у боях із російськими загарбниками.

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