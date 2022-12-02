Британці показали актуальну карту бойових дій в Україні
Російські загарбники продовжують спроби прориву позицій ЗСУ на східному фронті. Тим часом українські війська завдають контратакуючих ударів по окупантам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
За даними британської розвідки, активність російських військ фіксується на кількох дільницях у Луганській та Донецькій областях. Окупанти намагаються атакувати в районі Сватове, Кремінній та Бахмута. Запеклі бої у цих регіонах продовжуються, але без просування росіян.
На інших ділянках фронту активних бойових дій немає. Проте українські воїни продовжують завдавати ударів по тилових позиціях ворога у Херсонській та Запорізькій областях.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Збройні сили України з початку повномасштабної війни ліквідували понад 90 тисяч російських військових. Лише минулої доби було вбито 650 окупантів.
Також повідомлялося, що в районі Сватово – Кремінна Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії, просуваючись уперед у боях із російськими загарбниками.
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