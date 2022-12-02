Британцы показали актуальную карту боевых действий в Украине

Российские захватчики продолжают попытки прорыва позиций ВСУ на восточном фронте. Тем временем украинские войска наносят контратакующие удары по оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Минобороны Британии.