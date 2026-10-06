Британці навчили морські дрони виявляти БпЛА у радіусі 75 км: як працює

Компанії Saab UK та Kraken створили морського "мисливця за дронами", що призначений для захисту судноплавства та критично важливої ​​інфраструктури від БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Saab.

"Ми розробили новий дрон спільно з Kraken менш ніж за сім місяців. Це свідчить про міцність нашого партнерства, зрілість і гнучкість наших технологій, а також про нашу здатність оперативно реагувати на мінливий ландшафт загроз і потреби клієнтів", – зазначив керуючий директор Saab UK Енді Фрейзер.

За його словами, у новому прототипі морського дрону сучасний радар Saab Giraffe 1X інтегровано з автономною платформою Kraken K3 Scout, що дозволяє створити систему виявлення та протидії безпілотним літальним апаратам.

Радар має дальність роботи до 75 кілометрів та може одночасно "вести" та підсвічувати кілька десятків повітряних цілей.

За словами розробників, Giraffe 1X від Saab – це легкий тривимірний радар, призначений для виявлення та супроводження повітряних загроз у реальному часі. Його інтеграція з автономною морською платформою є кроком до реалізації концепції гібридних військово-морських сил, де автономні судна злагоджено діють разом із традиційними засобами.