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Британцы научили морские дроны обнаруживать БпЛА в радиусе 75 км: как работает

11:01 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Константин Широкун
Британцы научили морские дроны обнаруживать БпЛА в радиусе 75 км: как работает Фото: британцы научили морские дроны обнаруживать БпЛА (saab.com)
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Компании Saab UK и Kraken создали морского "охотника за дронами", предназначенного для защиты судоходства и критически важной инфраструктуры от БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Saab.

"Мы разработали новый дрон совместно с Kraken менее чем за семь месяцев. Это свидетельствует о прочности нашего партнерства, зрелости и гибкости наших технологий, а также о нашей способности оперативно реагировать на изменяющийся ландшафт угроз и потребностей клиентов", – отметил управляющий директор Saab UK Энди Фрейзер.

По его словам, в новом прототипе морского дрона современный радар Saab Giraffe 1X интегрирован с автономной платформой Kraken K3 Scout, позволяющей создать систему обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Радар имеет дальность работы до 75 километров и может одновременно "вести" и подсвечивать несколько десятков воздушных целей.

По словам разработчиков, Giraffe 1X от Saab – это легкий трехмерный радар, предназначенный для обнаружения и сопровождения воздушных угроз в реальном времени. Его интеграция с автономной морской платформой является шагом к реализации концепции гибридных военно-морских сил, где автономные суда слаженно действуют вместе с традиционными средствами.

Напомним, как ранее сообщалось, в Украине в рамках оборонного кластера Brave1 объявили грантовый конкурс на разработку роботов-гуманоидов для сил обороны. Боевые работы должны свести к минимуму риски для украинских военных во время выполнения боевых задач и ротации на передовой.

Также РБК-Украина сообщало, что в 7 корпусе ДШВ уже сбивают реактивные "Шахеды": по словам полковника Артема Скуратовского, в 81-й бригаде есть подтвержденные случаи сбивания "Герани-3" дронами-перехватчиками.

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