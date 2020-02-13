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У британцев могут быть проблемы с паспортами в ЕС

Новости » Политика     13.02.2020 - 13:24
У британцев могут быть проблемы с паспортами в ЕС
Иллюстративное фото (pixabay.com)

С 1 января 2021 года британцев могут начать разворачивать в аэропортах

Граждане Великобритании в будущем могут столкнуться с проблемами во время поездок в Евросоюз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Как сообщается, до конца этого года британские паспорта будут действительны для поездок в любую точку Евросоюза вплоть до даты окончания срока их действия. Но в связи с новыми правилами, с 1 января 2021 года, британцев могут начать разворачивать в аэропортах, даже если до окончания срока действий их паспорта будет 15 месяцев.

В паспортном ведомстве Великобритании заявили, что необходимо иметь по меньшей мере шесть месяцев до конца срока действия паспорта для путешествий в любую страну ЕС. Однако для миллионов владельцев британских паспортов определения ЕС "осталось шесть месяцев" может сильно отличаться от даты в паспорте.

Паспорта, выданные странами, которые не являются членами ЕС, считаются просроченными, если они действительны в течение 10 лет.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в четверг, 13 февраля, обновленное правительство, которое будет работать над развитием страны после Brexit.

Также президент Европейского совета Шарль Мишель, глава Европейского парламента Давид Сассоли и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен призвали работать над новыми отношениями Евросоюза с Великобританией после Brexit.

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