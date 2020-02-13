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У британців можуть бути проблеми з паспортами у ЄС

Новини » Політика     13.02.2020 - 13:24
У британців можуть бути проблеми з паспортами у ЄС
Іллюстративне фото (pixabay.com)

З 1 січня 2021 року британців можуть почати розвертати в аеропортах

Громадяни Великої Британії в майбутньому можуть зіткнутися з проблемами під час поїздок до Євросоюзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Як повідомляється, до кінця цього року британські паспорти будуть ще дійсними для поїздок в будь-яку точку Євросоюзу аж до дати закінчення терміну їх дії. Але у зв’язку з новими правилами, з 1 січня 2021 року, британців можуть почати розвертати в аеропортах, навіть якщо до завершення терміну дії їх паспорта лишатиметься 15 місяців.

У паспортному відомстві Британії заявили, що необхідно мати щонайменше шість місяців до кінця терміну дії паспорта для подорожей у будь-яку країну ЄС. Однак для мільйонів власників британських паспортів визначення ЄС "залишилося шість місяців" може сильно відрізнятися від дати в паспорті.

Паспорти, видані країнами, які не є членами ЄС, вважаються простроченими, якщо вони дійсні протягом 10 років.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон представить у четвер, 13 лютого, оновлене уряд, який буде працювати над розвитком країни після Brexit.

Також, президент Європейської ради Шарль Мішель, очільник Європейського парламенту Давід Сассолі та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликали працювати над новими відносинами Євросоюзу з Великобританією після Brexit.

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