Британца, работающего на российском телевидении, не пустили в Украину

Британский журналист российского ТВ посещал оккупированный Крым осенью 2015 года

Пограничники в аэропорту "Борисполь" не впустили на территорию Украины гражданина Великобритании, который работает на российском телевидении. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает "5 канал".

Он отметил, что причиной отказа во въезде стало то, что британец посещал оккупированный Крым в обход украинских пунктов пропуска. В частности, в сентябре-октябре 2015 года он прилетал из Москвы в Симферополь.

"В аэропорту Борисполь во время оформления пассажиров рейса из Лондона обнаружено гражданина Великобритании Джона Уорена Грэма Бродерипа. Как выяснилось, мужчина работает журналистом и ведущим программы на одном из телеканалов РФ. На основании того, что он сам признался в нарушении украинского законодательства, пограничники не пропустили его в Украину", - отметил Слободян.

Также он добавил, что британцу и запретили въезд в Украину еще на три года.

Напомним, 15 мая 2018 года в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали журналиста "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Его подозревают в государственной измене и пропагандистской работе.