Британця, який працює на російському телебаченні, не пустили в Україну

Британський журналіст російського ТБ відвідував окупований Крим восени 2015 року

Прикордонники в аеропорту "Бориспіль" не впустили на територію України громадянина Великої Британії, котрий працює на російському телебаченні. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян, передає це "5 канал".

Він зазначив, що причиною відмови у в'їзді стало те, що британець відвідував окупований Крим в обхід українських пунктів пропуску. Зокрема, у вересні-жовтні він 2015 року прилітав з Москви у Сімферополь.

"В аеропорту Бориспіль під час оформлення пасажирів рейсу із Лондона виявлено громадянина Великої Британії Джона Ворена Грема Бродеріпа. Як з'ясувалося, чоловік працює журналістом та ведучим програми на одному з телеканалів РФ. На підставі того, що він сам зізнався у порушенні українського законодавства, прикордонники не пропустили його в Україну", - зазначив Слободян.

Також він додав, що британцю та заборонили в'їзд в Україну ще на три роки.

Нагадаємо, 15 травня 2018 року у Києві співробітники Служби безпеки України затримали журналіста "РИА Новости Украина" Кирилла Вишинського. Його підозрюють у державній зраді та пропагандистській роботі.