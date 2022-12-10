У британському Манчестері закрили аеропорт через снігопад

Британське місто Манчестер засипає снігом. Місцевий аеропорт закрив злітно-посадкові смуги через негоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту в Twitter.
"Через сильний снігопад ми тимчасово закрили обидві злітно-посадкові смуги. Здоров’я та безпека завжди будуть нашим головним пріоритетом, діяльність буде відновлена за першої нагоди", - йдеться у повідомленні.
Пасажирам радять звертатися до авіакомпаній, щоб дізнатися інформацію про рейси.
Проте таке рішення адміністрації аеропорту здивувало місцевих жителів, оскільки у місті не критична ситуація.
"Манчестерський аеропорт закриває обидві злітно-посадкові смуги. Ось такий стан погоди за 15 хвилин від аеропорту", - написав один з користувачів Twitter, опублікував фото трохи засніженої вулиці.
Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні Київ накриє туман, внаслідок чого видимість знизиться до 200-500 метрів.
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