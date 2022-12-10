UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У британському Манчестері закрили аеропорт через снігопад

Фото: у Манчестері закрили аеропорт через негоду (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Британське місто Манчестер засипає снігом. Місцевий аеропорт закрив злітно-посадкові смуги через негоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу аеропорту в Twitter.

"Через сильний снігопад ми тимчасово закрили обидві злітно-посадкові смуги. Здоров’я та безпека завжди будуть нашим головним пріоритетом, діяльність буде відновлена за першої нагоди", - йдеться у повідомленні.

Пасажирам радять звертатися до авіакомпаній, щоб дізнатися інформацію про рейси.

Проте таке рішення адміністрації аеропорту здивувало місцевих жителів, оскільки у місті не критична ситуація.

"Манчестерський аеропорт закриває обидві злітно-посадкові смуги. Ось такий стан погоди за 15 хвилин від аеропорту", - написав один з користувачів Twitter, опублікував фото трохи засніженої вулиці.

Нагадаємо, синоптики попередили, що сьогодні Київ накриє туман, внаслідок чого видимість знизиться до 200-500 метрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
аеропортВеликобританіяМанчестерСнігопад