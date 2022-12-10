У британському Манчестері закрили аеропорт через снігопад

"Через сильний снігопад ми тимчасово закрили обидві злітно-посадкові смуги. Здоров’я та безпека завжди будуть нашим головним пріоритетом, діяльність буде відновлена за першої нагоди", - йдеться у повідомленні.

Пасажирам радять звертатися до авіакомпаній, щоб дізнатися інформацію про рейси.

Проте таке рішення адміністрації аеропорту здивувало місцевих жителів, оскільки у місті не критична ситуація.

"Манчестерський аеропорт закриває обидві злітно-посадкові смуги. Ось такий стан погоди за 15 хвилин від аеропорту", - написав один з користувачів Twitter, опублікував фото трохи засніженої вулиці.