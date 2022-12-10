В британском Манчестере закрыли аэропорт из-за снегопада

Британский город Манчестер засыпает снегом. Местный аэропорт закрыл взлетно-посадочные полосы из-за непогоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу аэропорта в Twitter.
"Из-за сильного снегопада мы временно закрыли обе взлетно-посадочные полосы. Здоровье и безопасность всегда будут нашим главным приоритетом, деятельность будет возобновлена при первой возможности", - говорится в сообщении.
Пассажирам советуют обращаться в авиакомпании, чтобы узнать информацию о рейсах.
Однако такое решение администрации аэропорта удивило местных жителей, потому что в городе не критическая ситуация.
"Манчестерский аэропорт закрывает обе взлетно-посадочные полосы. Вот такое состояние погоды в 15 минутах от аэропорта", - написал один из пользователей Twitter, опубликовал фото немного заснеженной улицы.
Напомним, синоптики предупредили, что сегодня Киев накроет туман, в результате чего видимость снизится до 200-500 метров.
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