В Китае при наезде на толпу школьников погибли пять человек

Фото: полиция Китая (sina.com)

Еще как минимум 18 человек получили травмы

В китайской провинции Ляолин на северо-востоке страны на толпу школьников наехал автомобиль. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету People's Daily China.

Инцидент произошел в городе Хулудао около одной из местных начальных школ. Машина, которая двигалась по встречной полосе, на полной скорости врезалась в детей и подростков, переходивших через дорогу. Пять человек погибли, еще как минимум 18 получили травмы.

По информации CGTN, водитель уже задержан и взят под стражу. Правоохранители устанавливают мотивы его действий.

Напомним, в румынском городе Брэила мужчина на автомобиле въехал в двери торгового центра, в результате чего 7 человек были травмированы, в том числе двое детей. В полиции сообщили, что у задержанного 20-летнего водителя обнаружили алкоголь в крови. Кроме того, состояние одного из пострадавших оценивают как тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта, после чего машина въехала в подземный переход.