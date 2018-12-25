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У британському Ліверпулі автомобіль в'їхав у натовп

Новини » Надзвичайні події    25.12.2018 - 04:35

В результаті події постраждали дві людини

В Ліверпулі (Великобританія) автомобіль в'їхав в групу пішоходів, які переходять вулицю, в результаті чого дві людини отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Liverpool Echo.

За даними порталу, інцидент стався в центрі міста поруч з нічним клубом Diablos.

опублікованій На відеозаписі видно, як білий кросовер наїхав на групу з чотирьох осіб і протягнув одного з постраждалих на капоті кілька метрів.

швидкої допомоги повідомили, що обидва постраждалих в результаті події чоловіків госпіталізовано, один - з серйозними травмами.

У поліції заявили, що заарештували 19-річного чоловіка, який знаходився за кермом автомобіля, за підозрою у завданні серйозних каліцтв у результаті небезпечного водіння.

Нагадаємо, в листопаді в китайській провінції Ляолін на північному сході країни біля однієї з місцевих початкових шкіл у дітей і підлітків, що переходили через дорогу, на повній швидкості врізався автомобіль. П'ять осіб загинули, ще як мінімум 18 отримали травми.

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