Минобороны Британии вызвало военного атташе РФ из-за войны в Украине

Российского военного атташе во второй раз вызвали в Министерство обороны Великобритании. В частности, из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства .

Второй постоянный заместитель министра обороны Британии Лоуренс Ли самым решительным образом выразил протест против постоянных и неоправданных актов насилия, совершаемых российскими войсками против невинных гражданских лиц.

Он также напомнил российскому атташе о его обязательствах по Женевской конвенции, заявив, что школы, театры и больницы не являются законными военными целями.

Ли предупредил, что Великобритания будет собирать доказательства военных преступлений, и повторил требование Великобритании к РФ немедленно вывести свои войска из Украины.