Британський уряд підготував націоналізацію дочки "Газпрому", – Bloomberg
Уряд Сполученого Королівства готується до тимчасової націоналізації дочірнього підприємства "Газпрому".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Британська влада готова встановити контроль над Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Підприємство займається роздрібною торгівлею блакитного палива у Великій Британії.
"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, що веде справи з понад 30 тисячами клієнтів, є головним кандидатом на запровадження режиму спеціального управління", – заявило виданню поінформоване джерело.
Дочірнє підприємство постачає орієнтовно 20% промислового та комерційного газу Великої Британії. Серед клієнтів Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, зокрема, Національна служба охорони здоров'я та інші державні органи.
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