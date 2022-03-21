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Британський уряд підготував націоналізацію дочки "Газпрому", – Bloomberg

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Лондон, Понеділок 21 березня 2022 16:59
Британський уряд підготував націоналізацію дочки "Газпрому", – Bloomberg Фото: Дочірнє підприємство "Газпрому" готують до націоналізації (twitter.com/GazpromEN)
Автор: Антон Федорців

Уряд Сполученого Королівства готується до тимчасової націоналізації дочірнього підприємства "Газпрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Британська влада готова встановити контроль над Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Підприємство займається роздрібною торгівлею блакитного палива у Великій Британії.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, що веде справи з понад 30 тисячами клієнтів, є головним кандидатом на запровадження режиму спеціального управління", – заявило виданню поінформоване джерело.

Дочірнє підприємство постачає орієнтовно 20% промислового та комерційного газу Великої Британії. Серед клієнтів Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, зокрема, Національна служба охорони здоров'я та інші державні органи.

Нагадаємо, що військовий аташе РФ був викликаний до британського Міноборони через російське вторгнення до України.

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