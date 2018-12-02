Британское Минобороны заподозрило журналистов из РФ в попытке проникнуть на военную базу

Иллюстративное фото (minagro.gov.ua)

Минобороны Британии предупредило в разосланном по военным объектам уведомлении о попытках журналистов проникнуть на военную базу

Министерство обороны Великобритании предупредило в разосланном по военным объектам уведомлении о попытках журналистов из РФ проникнуть на одну из военных баз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Daily Mail.

Согласно информации издания, уведомление вызвано тем, что съемочная группа "Первого канала" российского телевидения была замечена рядом с занимающейся вопросами обеспечения кибербезопасности 77-й армейской бригадой в графстве Беркшир.

Сообщается, что российские журналисты из своей автомашины вели съемку. Министерство заподозрило журналистов в ведении шпионской деятельности.

Напомним, 9 ноября служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации. Он следил за Вооруженными силами Австрии и передавал документы Москве. В отношении него возбудили дело.

Вследствие этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уже отменила свой визит в Москву, запланированный на начало декабря.

Ранее австрийские СМИ писали о начале расследования в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Разведчик за свою работу получал 300 тысяч евро. Также СМИ писали, что за преступление, инкриминируемое экс-шпиону, его могут посадить на два года.