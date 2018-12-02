ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Британское Минобороны заподозрило журналистов из РФ в попытке проникнуть на военную базу

Новости » Происшествия    02.12.2018 - 14:15
Британское Минобороны заподозрило журналистов из РФ в попытке проникнуть на военную базу
Иллюстративное фото (minagro.gov.ua)

Минобороны Британии предупредило в разосланном по военным объектам уведомлении о попытках журналистов проникнуть на военную базу

Министерство обороны Великобритании предупредило в разосланном по военным объектам уведомлении о попытках журналистов из РФ проникнуть на одну из военных баз. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Daily Mail.

Согласно информации издания, уведомление вызвано тем, что съемочная группа "Первого канала" российского телевидения была замечена рядом с занимающейся вопросами обеспечения кибербезопасности 77-й армейской бригадой в графстве Беркшир.

Сообщается, что российские журналисты из своей автомашины вели съемку. Министерство заподозрило журналистов в ведении шпионской деятельности.

Напомним, 9 ноября служба военной контрразведки Австрии задержала офицера австрийской армии в отставке по подозрению в том, что с 1990-х годов он шпионил в пользу Российской Федерации. Он следил за Вооруженными силами Австрии и передавал документы Москве. В отношении него возбудили дело.

Вследствие этого министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уже отменила свой визит в Москву, запланированный на начало декабря.

Ранее австрийские СМИ писали о начале расследования в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов якобы передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах. Разведчик за свою работу получал 300 тысяч евро. Также СМИ писали, что за преступление, инкриминируемое экс-шпиону, его могут посадить на два года.

Brexit: министр финансов Британии рассказал о выгоде сохранения членства в ЕС Британия и Нидерланды оштрафовали Uber
Новости Украины Великобритания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь