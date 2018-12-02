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Британське Міноборони запідозрило журналістів з РФ в спробі проникнути на військову базу

Новини » Надзвичайні події    02.12.2018 - 14:15
Британське Міноборони запідозрило журналістів з РФ в спробі проникнути на військову базу
Ілюстративне фото (minagro.gov.ua)

Міноборони Британії попередило в розісланому по військових об'єктах повідомлення про спроби журналістів проникнути на військову базу

Міністерство оборони Британії попередило в розісланому по військових об'єктах повідомленні про спроби журналістів з РФ проникнути на одну з військових баз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Daily Mail.

Згідно з інформацією видання, повідомлення викликано тим, що знімальна група "Першого каналу" російського телебачення була помічена поруч із 77-ю армійською бригадою в графстві Беркшир, яка займається питаннями забезпечення кібербезпеки.

Повідомляється, що російські журналісти із своєї автомашини вели зйомку. Міністерство запідозрило журналістів у веденні шпигунської діяльності.

Нагадаємо, 9 листопада служба військової контррозвідки Австрії затримала офіцера австрійської армії у відставці за підозрою в тому, що з 1990-х років він шпигував на користь Російської Федерації. Він стежив за Збройними силами Австрії і передавав документи Москві. Стосовно нього порушили справу.

Внаслідок цього міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль вже скасувала свій візит до Москви, запланований на початок грудня.

Раніше австрійські ЗМІ писали про початок розслідування щодо 70-річного австрійського полковника у відставці, який з кінця 1990-х років нібито передавав російській військовій розвідці інформацію про міграційну кризу, австрійської військової авіації і артилерійських системах. Розвідник за свою роботу отримував 300 тисяч євро. Також ЗМІ писали, що за злочин, інкримінований екс-шпигунові, його можуть посадити на два роки.

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