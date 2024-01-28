Британський військовий корабель зазнав атаки хуситів у Червоному морі

Есмінець Королівського флоту Сполученого Королівства HMS Diamond був змушений захищатися ракетами Sea Viper, оскільки бойовики продовжували свою безперервну кампанію атак.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що воно "успішно відбило" атаку безпілотників хуситів, випущених по кораблю HMS Diamond.

Військовий корабель використовував свої ракети Sea Viper, щоб знищити загрозу з боку повстанців у зіткненні. Цьому кораблю вже доводилося протистояти хуситам, які продовжують свою агресивну кампанію на одному з найжвавіших морських шляхів у світі.

"Учора корабель HMS Diamond успішно відбив атаку безпілотника, розпочату підтримуваними Іраном хутистами в Червоному морі. Розгорнувши свій ракетний комплекс Sea Viper, Diamond знищив націлений на нього безпілотник, при цьому Diamond і його екіпаж не постраждали", - заявили в Міноборони Британії.

Передісторія

З листопада в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем. У січні терористичне угруповання завдало найбільшого удару. Військові США та Британії відбили атаку у Червоному морі.

На початку січня США та Великобританія завдали потужних ударів по цілям, пов'язаним з хуситами в Ємені. Це стало відповіддю на постійні атаки хуситів на цивільні судна у Червоному морі.

Хто такі хусити і чому вони нападають на кораблі - читайте у нашому матеріалі.

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