Британский военный корабль подвергся атаке хуситов в Красном море

Эсминец Королевского флота Соединенного Королевства HMS Diamond был вынужден защищаться ракетами Sea Viper, поскольку боевики продолжали свою непрекращающуюся кампанию атак.

Министерство обороны Великобритании заявило, что оно "успешно отразило" атаку беспилотников хуситов, выпущенных по кораблю HMS Diamond.

Военный корабль использовал свои ракеты Sea Viper, чтобы уничтожить угрозу со стороны повстанцев в столкновении. Этому кораблю уже приходилось противостоять хуситам, продолжающим свою агрессивную кампанию на одном из самых оживленных морских путей в мире.

"Вчера корабль HMS Diamond успешно отразил атаку беспилотника, предпринятую поддерживаемыми Ираном хутистами в Красном море. Развернув свой ракетный комплекс Sea Viper, Diamond уничтожил нацеленный на него беспилотник, при этом Diamond и его экипаж не пострадали", - заявили в Минобороны Британии.

Предыстория

С ноября в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, имеющие связи с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Великобритания нанесли мощные удары по целям, связанным с хуситами в Йемене. Это стало ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли - читайте в нашем материале.

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