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Британський уряд відмовився підвищувати податок на надприбутки нафтових гігантів

Фото: нафтові компанії заплатять 75% податків (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Уряд Великобританії не підвищуватиме податок на непередбачені доходи нафтогазових компаній, незважаючи на заклики зробити це з боку опозиційної Лейбористської партії після того, як Shell та BP оголосили про рекордний прибуток.

Про це заявив канцлер казначейства Джеремі Хант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"Все, що вище, зупинить інвестиції, посилить залежність від Путіна і підвищить ціни на енергоносії. Ми нестимемо відповідальність", - заявив Хант у Палаті громад, відповідаючи на запитання свого колеги з лейбористської партії Рейчел Рівз.

Уряд прем'єр-міністра Ріші Сунака запровадив додатковий податок на прибуток енергетичних гігантів минулого року після кількох місяців опору заклику лейбористів запровадити його. Збір становить 35% і стягується на додаток до інших зборів у розмірі 40%, що дає ефективний податок у розмірі 75% на прибуток. Лейбористи закликають підвищити податок до тієї ж ставки, що й у Норвегії, де він становить 78%, та перенести його на початок 2022 року.

Сьогодні BP повідомила про прибуток за весь рік у розмірі 27,65 млрд доларів, що є рекордним показником, тоді як Shell минулого тижня повідомила про рекордний прибуток у 39,87 млрд доларів.

Хант готується оголосити бюджет Великобританії 15 березня, а у вівторок він заявив Палаті громад, що зниження податків, які фінансуються за рахунок позик, не буде.

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