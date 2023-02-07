Британское правительство отказалось повышать налог на сверхприбыль нефтяных гигантов

Правительство Великобритании не буде повышать налог на непредвиденные доходы нефтегазовых компаний, несмотря на призывы сделать это со стороны оппозиционной Лейбористской партии после того, как Shell и BP объявили о рекордной прибыли.
Об этом заявил канцлер казначейства Джереми Хант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Все, что выше, остановит инвестиции, усилит зависимость от Путина и повысит цены на энергоносители. Мы будем нести ответственность", - заявил Хант в Палате общин, отвечая на вопрос своего коллеги из лейбористской партии Рэйчел Ривз.
Правительство премьер-министра Риши Сунака ввело дополнительный налог на прибыль энергетических гигантов в прошлом году после нескольких месяцев сопротивления призыву лейбористов ввести его. Сбор составляет 35% и взимается в дополнение к другим сборам в размере 40%, что дает эффективный налог в размере 75% на прибыль. Лейбористы призывают повысить налог до той же ставки, что и в Норвегии, где он составляет 78%, и перенести его на начало 2022 года.
Сегодня BP сообщила о прибыли за весь год в размере 27,65 млрд долларов, что является рекордным показателем, в то время как Shell на прошлой неделе сообщила о рекордной прибыли в 39,87 млрд долларов.
Хант готовится объявить бюджет Великобритании 15 марта, а во вторник он заявил Палате общин, что снижения налогов, финансируемых за счет займов, не будет.
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