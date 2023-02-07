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Британское правительство отказалось повышать налог на сверхприбыль нефтяных гигантов

Фото: нефтяные компании заплатят 75% налогов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Великобритании не буде повышать налог на непредвиденные доходы нефтегазовых компаний, несмотря на призывы сделать это со стороны оппозиционной Лейбористской партии после того, как Shell и BP объявили о рекордной прибыли.

Об этом заявил канцлер казначейства Джереми Хант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Все, что выше, остановит инвестиции, усилит зависимость от Путина и повысит цены на энергоносители. Мы будем нести ответственность", - заявил Хант в Палате общин, отвечая на вопрос своего коллеги из лейбористской партии Рэйчел Ривз.

Правительство премьер-министра Риши Сунака ввело дополнительный налог на прибыль энергетических гигантов в прошлом году после нескольких месяцев сопротивления призыву лейбористов ввести его. Сбор составляет 35% и взимается в дополнение к другим сборам в размере 40%, что дает эффективный налог в размере 75% на прибыль. Лейбористы призывают повысить налог до той же ставки, что и в Норвегии, где он составляет 78%, и перенести его на начало 2022 года.

Сегодня BP сообщила о прибыли за весь год в размере 27,65 млрд долларов, что является рекордным показателем, в то время как Shell на прошлой неделе сообщила о рекордной прибыли в 39,87 млрд долларов.

Хант готовится объявить бюджет Великобритании 15 марта, а во вторник он заявил Палате общин, что снижения налогов, финансируемых за счет займов, не будет.

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Нафта