Британский танкер Stena Impero вошел в территориальные воды ОАЭ

Британский нефтяной танкер Stena Impero, которого отпустили после двух месяцев удержания в Иране, вошел в территориальные воды Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом передает агентство Reuters.

Согласно данным, полученным с помощью трекинг-сервиса Refinitiv, через два месяца пребывания в Ормузском проливе танкер зашел в порт Рашид.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Stena Impero покинул иранский порт Бендер-Аббас и направился в международные воды.

Танкер Stena Impero под британским флагом был задержан в Ормузском проливе 19 июля 2019. Корпус стражей исламской революции - элитные части ВС Ирана, - задержал судно "в связи с нарушением международных правил". Вскоре власти заявили, что британский танкер был якобы вовлечен в инцидент с иранским рыболовецким судном.

Напомним, власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1 по просьбе США к Великобритании. Судно подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В ответ Тегеран 19 июня захватил британский танкер Stena Impero, проходивший через Ормузский пролив.