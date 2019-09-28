Британський танкер Stena Impero увійшов у територіальні води ОАЕ

Британський нафтовий танкер Stena Impero, якого відпустили після двох місяців утримання в Ірані, увійшов в територіальні води Об'єднаних Арабських Еміратів. Про це передає агентство Reuters.

Згідно з даними, отриманими з допомогою трекінг-сервісу Refinitiv, через два місяці перебування в Ормузькій протоці танкер зайшов в порт Рашид.

Раніше іранські ЗМІ повідомили, що Stena Impero покинув іранський порт Бендер-Аббас і попрямував в міжнародні води.

Танкер Stena Impero під британським прапором, був затриманий в Ормузькій протоці 19 липня 2019. Корпус вартових ісламської революції - елітні частини ЗС Ірану, - затримав судно "у зв'язку з порушенням міжнародних правил". Незабаром влада заявила, що британський танкер був начебто залучений в інцидент з іранським риболовецьким судном.

Нагадаємо, влада Гібралтару 4 липня затримала танкер Grace 1 на прохання США до Великобританії. Судно підозрюється у транспортуванні нафти до Сирії в обхід санкцій ЄС. У відповідь Тегеран 19 червня захопив британський танкер Stena Impero, що проходив через Ормузьку протоку.