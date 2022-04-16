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Британский спецназ возобновил обучение украинцев по использованию противотанковых ракет

Новина українською →
Суббота 16 апреля 2022 05:30
Британский спецназ возобновил обучение украинцев по использованию противотанковых ракет Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Специальное подразделение вооруженных сил Великобритании впервые с начала полномасштабной войны с Россией обучает украинских солдат в Киеве тому, как использовать поставленные Британией противотанковые ракетные установки NLAW.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Офицеры двух батальонов, дислоцированных в Киеве и окрестностях, заявили, что прошли военную подготовку от службы в британских силах специального назначения, один на прошлой неделе, а другой за неделю до этого.

Капитан Юрий Мироненко, чей батальон дислоцирован на Оболони, сказал, что военные инструкторы прибыли, чтобы проинструктировать новых и возвращающихся новобранцев использовать противотанковые ракеты NLAW.

Один командир украинского спецназа, известный под военным прозвищем "Скиф", сказал, что 112-й батальон на прошлой неделе также прошел обучение. Эту информацию подтвердил его старший командир.

"Хорошие ребята, британцы. Они пригласили нас к себе в гости, когда война закончится", - заявил командир по прозвищу "Медведь".

Британские военные инструкторы впервые были отправлены в Украину после вторжения России в Крым. Они выехали из Украины в феврале 2022 года, чтобы избежать прямого конфликта с российскими войсками и возможности вовлечения в войну НАТО.

Напомним, Евросоюз решил увеличить поставки оружия в Украину.

Мы также писали о том, что в США говорят, что война в Украине может закончиться до конца 2022 года.

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