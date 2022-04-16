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Британський спецназ відновив навчання українців з використання протитанкових ракет

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Субота 16 квітня 2022 05:30
Британський спецназ відновив навчання українців з використання протитанкових ракет Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Спеціальний підрозділ збройних сил Великобританії вперше з початку повномасштабної війни з Росією навчає українських солдатів у Києві тому, як використовувати поставлені Британією протитанкові ракетні установки NLAW.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.

Офіцери двох батальйонів, дислокованих у Києві та околицях, заявили, що пройшли військову підготовку від служби в британських силах спеціального призначення, один минулого тижня, а інший за тиждень до цього.

Капітан Юрій Мироненко, чий батальйон дислокований на Оболоні, сказав, що військові інструктори прибули, щоб проінструктувати нових новобранців і тих, хто повертається, використовувати протитанкові ракети NLAW.

Один командир українського спецназу, відомий під військовим прізвиськом "Скіф", сказав, що 112-й батальйон минулого тижня також пройшов навчання. Цю інформацію підтвердив його старший командир.

"Хороші хлопці, британці. Вони запросили нас до себе в гості, коли війна закінчиться", - заявив командир на прізвисько "Ведмідь".

Британські військові інструктори вперше були відправлені в Україну після вторгнення Росії до Криму. Вони виїхали з України в лютому 2022 року, щоб уникнути прямого конфлікту з російськими військами і можливості залучення у війну НАТО.

Нагадаємо, Євросоюз вирішив збільшити постачання зброї в Україну.

Ми також писали про те, що в США кажуть, що війна в Україні може закінчитися до кінця 2022 року.

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