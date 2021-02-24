"Британський" штам коронавірусу виявили вже у понад 100 країнах, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що новий штам коронавірусу, який спочатку зафіксували у Великій Британії, виявили ще у низці країн. Тепер він циркулює у 101 країні.

Як повідомляється, різновид коронавірусу VOC-202012/01, який більш відомий як "британський" штам коронавірусу, минулого тижня виявили ще в 7 країнах. Крім того, "південноафриканський" штам коронавірусу, що отримав маркування 501Y.V2, лінії B.1.351, виявлено ще у 5 країнах, а загалом - у 55.

Різновид коронавірусу, виявлений раніше в Бразилії та Японії, був зафіксований ще в 8 країнах, тепер він присутній у 29 державах.

Зазначається, що всього у період з 15 по 21 лютого у світі зафіксовано 2 457 026 нових випадків COVID-19. Це на 11% менше, ніж за попередній тижневий період.

Крім того, за минулий тиждень спостерігається спад захворюваності. Зокрема в Північній і Південній Америці (на 19%), Західно-Тихоокеанському регіоні (на 9%), Європі (на 7%) та Африці (на 2%).