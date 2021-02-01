"Британский" штамм коронавируса добрался Литвы

В Литве подтвердили заражение новым "британским" штаммом коронавируса. Мутировавший штамм выявили у жительницы Вильнюса.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Министерство здравоохранения Литвы.

По словам представителя Минздрава Витаутаса Бенюшиса, в конце декабря прошлого года у женщины подтвердили заражение COVID-19. А в середине января ее образцы отправили в лабораторию Роттердама.

"В конце декабря 2020 года у жительницы Вильнюса подтвердили COVID-19. 12 января 2021 года лаборатория НЦОЗ выслала образцы для исследования в Роттердам, а 27 января был получен ответ, что в Литве обнаружен штамм SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7", - заявил он.

Напомним, ранее в Польше подтвердили первый случай "британского" штамма коронавируса. Мутировавший штамм вируса выявила лаборатория в Малопольском воеводстве, куда направили 100 образцов для детального исследования.

Кроме того, в начале января в Словакии обнаружили мутировавший коронавирус. У жителей восточных районов страны подтвердили "британский" штамм коронавируса.

Добавим, что во Всемирной организации здравоохранения заявляли, что "африканский" штамм коронавируса выявили в 31 стране. При этом 70 стран подтвердили заражение "британским" штаммом COVID.