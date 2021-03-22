"Британский" штамм COVID в Украине отличается критическими изменениями, - ученые

Ученые отметили, что провели секвенирование 17 образцов, отобранных у больных с Ивано-Франковска, и двух - из Киева. Во всех образцах обнаружили новые мутации "британского" штамма коронавируса.

По данным исследователей, он отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Лондоне в декабре 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

Образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе начался резкий всплеск заболевания.

"Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей. Кроме того, врачи фиксируют тяжелее протекание коронавирусной болезни у людей", - считают в Институте.

По данным, обнародованным на днях руководством Минздрава, до сих пор на территории Украины фиксировали единичные случаи предыдущего "британского" штамма.

"Можно говорить об очень опасной тенденциию замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и которым украинцы уже переболели, на новые, мутировавшие штаммы "британца", - подчеркнул директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Полученные учеными данные уже зарегистрировали в международной базе GISAID (глобальная научная инициатива и первоисточник, созданный в 2008 году, который обеспечивает открытый доступ к геномным данным вирусов гриппа и коронавируса).

Отмечается, что информацией о вирусе ученые поделились с представителями ВОЗ, и они согласились с выводами ученых ИМБГ относительно новой волны заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса, который характеризуется более тяжелыми клиническими проявлениями. В ВОЗ предостерегли о появлении других, еще более опасных штаммов, которые начали фиксировать в соседних странах Европы.

"Специалисты ВОЗ подчеркнули необходимость регулярного мониторинга изменений SARS-CoV-2 для выявления новых ковид-мутантов, которые "заходят" в страну, что позволит, при условии быстрого противоэпидемического реагирования, локализовать вспышки заболевания и остановить дальнейшие волны пандемии", - говорится в сообщении.