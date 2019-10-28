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Британский парламент рассмотрит вопрос о проведении досрочных выборов

Новости » В мире    28.10.2019 - 11:02
Британский парламент рассмотрит вопрос о проведении досрочных выборов
Фото: парламент Британии (facebook.com/ukparliament)

Для принятия решения о проведении выборов 12 декабря парламенту необходимо набрать 434 голоса

Палата общин британского парламента в понедельник будет голосовать за предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов, запланированных на 12 декабря, которые должны помочь выйти стране из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Sky News.

Сообщается, что для принятия решения о досрочных выборах британскому парламенту необходимо поддержать предложение двумя третями депутатов - 434. Борис Джонсон не имеет в парламенте большинства.

Ранее сообщалось, что лидеры британской оппозиции выступили в поддержку проведения выборов. В частности, о готовности провести выборы 12 декабря заявили в Шотландской национальной партии и партии либеральных демократов. При этом в лейбористской партии заявили, что готовы поддержать досрочные выборы после того, как ЕС примет решение о предоставлении отсрочки по Brexit.

Напомним, РБК-Украина писало, что ЕС 28 октября планирует предоставить Великобритании отсрочку по Brexit на три месяца до 31 января. При этом, одним из условий для Евросоюза является решение о проведении досрочных выборов в Великобритании.

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