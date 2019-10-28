Британський парламент розгляне питання про проведення дострокових виборів

Фото: парламент Британії (facebook.com/ukparliament)

Для прийняття рішення про проведення виборів 12 грудня парламенту необхідно набрати 434 голоси

Палата громад британського парламенту в понеділок буде голосувати за пропозицію прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона про проведення дострокових виборів, запланованих на 12 грудня, які повинні допомогти вийти країні з складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, що для ухвалення рішення про дострокові вибори британському парламенту необхідно підтримати пропозицію двома третинами депутатів - 434. Борис Джонсон не має в парламенті більшості.

Раніше повідомлялося, що лідери британської опозиції виступили на підтримку проведення виборів. зокрема, про готовність провести вибори 12 грудня заявили в Шотландської національної партії та партії ліберальних демократів. При цьому в лейбористській партії заявили, що готові підтримати дострокові вибори після того, як ЄС ухвалить рішення про надання відстрочки по Brexit.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що ЄС 28 жовтня планує надати Великобританії відстрочку по Brexit на три місяці до 31 січня. При цьому, однією з умов для Євросоюзу є рішення про проведення дострокових виборів у Великобританії.