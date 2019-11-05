Британский парламент избрал нового спикера

Фото: Линдсей Хойл (parliament.uk)

Палата общин Британии впервые за 10 лет выбрала спикера

Новым спикером палаты общин британского парламента был избран лейборист Линдсей Хойл. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Хойл был выбран на данную должность по итогам тайного голосования членов нижней палаты парламента королевства. За него было отдано 325 голосов.

Спикер Палаты общин Британии отвечает за парламентские порядок и дисциплину - определяет порядок выступления депутатов и их продолжительность, отбирает поправки к законопроектам, которые выносятся на рассмотрение и тому подобное.

В случае, если голоса депутатов разделились поровну, спикер имеет право решающего голоса.

В приветственной речи Хойл пообещал быть беспристрастным спикером. Во время кампании за избрание на должность спикера Палаты общин Хойл обещал способствовать тому, чтобы голоса всех парламентариев были услышаны - независимо от их взглядов, партийной принадлежности или политического опыта. Среди других обещаний Хойла - усиление безопасности парламентариев.

Напомним, 31 октября спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу покинул свой пост после десяти лет работы.

Также РБК-Украина сообщало, что теневой министр иностранных дел Британии, представительница оппозиционной Лейбористской партии Эмили Торнберри заподозрила советника премьер-министра Доминика Каммингса в связях с Россией.