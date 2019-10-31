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Спикер Палаты общин Британии покинул свой пост

Новости » Политика     31.10.2019 - 21:58
Спикер Палаты общин Британии покинул свой пост
Фото: Джон Беркоу (flickr.com/meandmyshadow)

Беркоу был спикером Палаты общин в течение 10 лет

Спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу покидает свой пост после десяти лет работы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Палаты общин в Twitter.

Как сообщается, сегодня был последний день работы спикера.

"Сегодня был последний день работы спикера Джона Беркоу на этом посту. Члены парламента поблагодарили спикера и наставника спикера священника Розу Хадсон-Уилкин", - говорится в сообщении.

О намерениях оставить пост спикера британской палаты общин 31 октября Беркоу объявил еще в сентябре.

Напомним, 29 октября Палата общин британского парламента, поддержала инициативу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов 12 декабря.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о необходимости проведения досрочных выборов 12 декабря. По его словам, это поможет стране выйти из состава ЕС.

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