Британський парламент обрав нового спікера

Фото: Ліндсей Хойл (parliament.uk)

Палата громад Британії вперше за 10 років обрала спікера

Новим спікером палати громад британського парламенту був обраний лейборист Ліндсей Хойл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Хойл був обраний на цю посаду за підсумками таємного голосування членів нижньої палати парламенту королівства. За нього було віддано 325 голосів.

Спікер Палати громад Британії відповідає за парламентські порядок і дисципліну - визначає порядок виступу депутатів і їх тривалість, відбирає поправки до законопроектів, які виносяться на розгляд і тому подібне.

У разі, якщо голоси депутатів розділилися порівну, спікер має право вирішального голосу.

У вітальній промові Хойл пообіцяв бути неупередженим спікером. Під час кампанії за обрання на посаду спікера Палати громад Хойл обіцяв сприяти тому, щоб голоси всіх парламентаріїв були почуті - незалежно від їхніх поглядів, партійної приналежності або політичного досвіду. Серед інших обіцянок Хойла - посилення безпеки парламентаріїв.

Нагадаємо, 31 жовтня спікер Палати громад парламенту Британії Джон Беркоу покинув свій пост після десяти років роботи.

Також РБК-Україна повідомляло, що тіньовий міністр закордонних справ Британії, представниця опозиційної Лейбористської партії Емілі Торнберрі запідозрила радника прем'єр-міністра Домініка Каммінгса у зв'язках з Росією.