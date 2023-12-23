ua en ru
Сб, 23 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британський міністр попросив мера Лондона віддати використані машини Україні

Лондон, Субота 23 грудня 2023 07:46
UA EN RU
Британський міністр попросив мера Лондона віддати використані машини Україні Фото: Британський міністр попросив мера Лондона віддати використані машини Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Міністр житлово-комунального господарства, громад та місцевого самоврядування Майкл Гоув звернувся до мера Лондона із проханням передати машини, які підуть на металобрухт, Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту Великобританії.

Майкл Гоув вважає, що мерія могла б надати Україні транспортні засоби, які інакше були б списані.

"Я був вкрай розчарований і здивований, дізнавшись, що адміністрація Великого Лондона не пропонувала підтримати Україну шляхом надання транспортних засобів, які інакше були б утилізовані відповідно до схеми утилізації ULEZ", - зазначив міністр.

Гоув нагадав, що схема утилізації ULEZ була розроблена з метою покращення якості повітря у Лондоні.

"Наскільки я розумію, схема утилізації ULEZ була розроблена на основі екологічних вимог. Вигода від покращення якості повітря в результаті видалення з доріг Лондона автомобілів, що не відповідають вимогам. І я впевнений, ви погодитеся, що прибрати ці транспортні засоби з доріг Лондона (а отже , і досягти тих самих екологічних переваг), підтримуючи зусилля України, - краще, ніж просто утилізувати їх", - написав міністр

Наприкінці листа Гоув висловив сподівання, що автомобілі все ж таки передадуть Україні.

"У більш загальному плані ми готові розглянути всі можливі варіанти, щоб гарантувати, що ми зможемо підтримати українців зі списаними автомобілями Лондона. Я впевнений, що ви, як і я, хочете зробити все, що у ваших силах, щоб допомогти нашим друзям у Україні", – написав міністр.

Допомога Великобританії Україні

Великобританія надає Україні значну військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення Росії. Українські військові отримали від британців танки Challenger 2, далекобійні ракети Storm Shadow, реактивні системи залпового вогню М270 та інші озброєння.

Також Британія щорічно виділяє Україні військову допомогу у розмірі 2,3 мільярда фунтів стерлінгів з того часу, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, і очікується, що вона зрівняється з цією сумою у 2024 році .

Раніше ми писали, що Велика Британія допоможе Україні посилити військово-морську підтримку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Лондон
NEWS
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
Фінальної версії немає. Що кажуть в Раді про новий законопроект щодо мобілізації
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ