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Британский министр попросил мэра Лондона отдать использованные машины Украине

Лондон, Суббота 23 декабря 2023 07:46
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Британский министр попросил мэра Лондона отдать использованные машины Украине Фото: Британский министр попросил мэра Лондона отдать использованные машины Украине (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув обратился к мэру Лондона с просьбой передать машины, которые пойдут на металлолом, Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента Великобритании.

Майкл Гоув считает, что мэрия могла бы предоставить Украине транспортные средства, которые в противном случае были бы списаны.

"Я был крайне разочарован и удивлен, узнав, что администрация Большого Лондона не предлагала поддержать Украину путем предоставления транспортных средств, которые в противном случае были бы утилизированы в соответствии со схемой утилизации ULEZ"., - отметил министр.

Гоув напомнил, что схема утилизации ULEZ была разработана с целью улучшения качества воздуха в Лондоне.

"Насколько я понимаю, схема утилизации ULEZ была разработана на основе экологических требований. Выгода от улучшения качества воздуха в результате удаления с дорог Лондона автомобилей, не соответствующих требованиям. И я уверен, вы согласитесь, что убрать эти транспортные средства с дорог Лондона (а следовательно, и достичь тех же экологических преимуществ), поддерживая усилия Украины, - лучше, чем просто утилизировать их", - написал министр

В конце письма Гоув выразил надежду, что автомобили все же передадут Украине.

"В более общем плане мы готовы рассмотреть все возможные варианты, чтобы гарантировать, что мы сможем поддержать жителей Украины со списанными автомобилями Лондона. Я уверен, что вы, как и я, хотите сделать все, что в ваших силах, чтобы помочь нашим друзьям в Украине", - написал министр.

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