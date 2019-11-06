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Британский министр по делам Уэльса подал в отставку

Новости » Политика     06.11.2019 - 15:01
Британский министр по делам Уэльса подал в отставку
Фото: Алан Кэрнс (twitter.com aluncairns)

Прошение Кэрнс подал на имя премьер-министра Британии Бориса Джонсона

Министр Великобритании по делам Уэльса Алан Кэрнс принял решение покинуть свой пост. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Соответствующее прошение Кэрнс подал на имя премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

Как сообщает издание, отставка происходит на фоне разгоревшегося скандала, касающегося бывшего помощника политика Росса Ингленда. Кэрнс поддержал его кандидатуру на выборах в парламент Уэльса, в то время как тот был фигурантом громкого дела об изнасиловании бывшей сотрудницы аппарата Консервативной партии.

Ингленд на суде якобы свидетельствовал против потерпевшей, в результате чего дело развалилось.

"Это очень чувствительная тема, так что в свете ее продолжающегося обсуждения я принял решение подать прошение об отставке с поста министра по делам Уэльса", - говорится в направленном Джонсону документе.

Отметим, что Кэрнс был министром по делам Уэльса в кабинетах Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй и Бориса Джонсона.

Напомним, 31 октября спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу покинул свой пост после десяти лет работы.

5 ноября его пост занял лейборист Линдсей Хойл. Он был избран на этот пост в ходе тайного голосования. За его кандидатуру проголосовали 325 членов парламента.

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